L'azzurro Mateo Retegui regala il pareggio in extremis al suo Tigre proprio nel giorno del suo compleanno. Gol decisivo al 95' per l'attaccante obiettivo di mercato di diverse squadre italiane, Inter su tutte, nel match terminato 1-1 sul campo del Gimnasia La Plata. Padroni di casa in vantaggio al termine del primo tempo con il gol realizzato al 44' da Mammini. Retegui, 24 anni compiuti proprio ieri, entra in campo al 60' e riesce a trovare la rete del pari allo scadere del recupero.