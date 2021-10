Reputazione club di Serie A, vola l’Atalanta. Male i club della Super League

Crolla in particolare la Juve, anche in virtù della fuga di Ronaldo. Ma anche Inter e Milan vedono la loro reputazione in calo

Christian Liotta

Vola l'Atalanta, si salvano Napoli, Torino e Roma e crolla la Juventus. Sono queste alcune indicazioni provenienti dall’analisi di Zwan, azienda specializzata in corporate reputation, svolta attraverso l’algoritmo ReputationRating, a proposito del crollo reputazionale del sistema calcio in Italia. Sono gli orobici a godere del maggior incremento in percentuale del proprio buon nome, grazie alla presenza costante nei principali campionati europei e una leadership salda agli occhi di investitori e finanziatori. Dietro ai nerazzurri di Bergamo, troviamo Cagliari e Napoli.

In fondo alla classifica, invece, c'è il club bianconero, che occupa le ultime posizioni in Europa assieme a Real Madrid e Barcellona: ad incidere la leadership di Andrea Agnelli, messa fortemente in discussione in seguito al fallimento del progetto Super League e al mancato passo indietro, il forte rosso di bilancio, i risultati sportivi al di sotto delle aspettative e la fuga di Cristiano Ronaldo. Non possono sorridere Inter e Milan, che come la Juve pagano oltremodo l'adesione alla Superlega, progetto visto dai principali stakeholder di settore – istituzionali (UEFA), professionali (stampa sportiva, altri club e professionisti del calcio) e amatoriali (tifosi) – come un tradimento della formula, più o meno retorica, del calcio del popolo.

(Fonte: Calcioefinanza.it)