Nuovo record di incassi per i procuratori dopo l'ultima sessione di calciomercato. Secondo l'ultimo report pubblicato dalla FIFA, i compensi che gli agenti percepiscono dai club per le loro intermediazioni continuano a crescere arrivando a toccare un nuovo record: 651 milioni di euro. Di questi, 178,9 sono stati pagati dalle società che cedono i calciatori; 472,1 da quelle che li acquistano. Rispetto alla sessione estiva del 2022, quando erano stati versati agli agenti 494,5 milioni, c'è stato un incremento di oltre 200 milioni, in termini percentuali +38,8%. Anche il dato sull'anno solare però è in aumento: considerando pure la finestra di gennaio, il totale della spesa nel 2023 per gli intermediari è di 797 milioni ovvero il 36,9% in più rispetto al 2022.

Emilio García Silvero, Chief Legal & Compliance Officer della Fifa, ha commentato: "Nella finestra estiva del 2023, l'Inghilterra è in cima alla classifica per quanto riguarda la spesa per i trasferimenti (1,98 miliardi di dollari ovvero 1,85 miliardi di euro), per il numero di trasferimenti in entrata (449) e in uscita (514). La Germania, invece, è al primo posto per quanto riguarda gli introiti derivanti dalla cessione dei giocatori (1,11 miliardi di dollari, poco più di un miliardo di euro): è la prima volta in assoluto che i club di una singola associazione hanno ricevuto più di un miliardo di dollari nella sola finestra estiva". L'Arabia Saudita è seconda in termine di spesa con un totale di 817,8 milioni di euro, davanti a Francia (803,2 milioni), Germania (712,3 milioni), Italia (664,2 milioni) e Spagna (378,9 milioni). Da segnalare che il saldo di mercato per quel che riguarda l'Italia è positivo trovandosi a +163,5 milioni complici gli 827,7 milioni incassati.