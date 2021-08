Report Calcio – Perso 1 mld di ricavi, l’emergenza Covid impatta per 1,1 mld

Il dato è frutto delle proiezioni stilate estendendo alla stagione 2020-2021 gli effetti negativi sull'annata precedente

A margine dell'analisi dell'impatto della crisi sanitaria sul calcio italiano proposta dal ReportCalcio 2021, si legge come nelle settimane successive alla finalizzazione del documento sono state formulate delle proiezioni estendendo l’analisi degli effetti negativi prodotti dal Covid-19 anche alla successiva stagione sportiva 2020-2021. Complessivamente, nelle prime 2 stagioni segnate dalla pandemia, si stima che il calcio professionistico abbia perso circa un miliardo di euro di ricavi in relazione agli effetti negativi prodotti dalla pandemia, mentre il costo della produzione è rimasto sostanzialmente stabile (con un lieve aumento pari a 163 milioni); l’impatto netto totale dell’emergenza sanitaria nel biennio 19-20 e 20-21 è stimabile quindi in oltre 1,1 miliardi di euro.