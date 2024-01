"Siamo solo noi al mondo a vedere le designazioni. Se noi continuiamo ad andare dietro a queste cose, continuiamo a mettere legna nel fuoco. Non voglio credere a certe cose. Per me è un discorso che non esiste. Anche Rocchi è un allenatore che mette in campo i migliori a seconda di diversi parametri". È la dura risposta di Francesco Repice, interpellato da TMW Radio a commentare la designazione arbitrale di Maresca per Inter-Juventus.

Juve, contro l'Inter Yildiz e Vlahovic, mentre per l'Inter Thuram-Lautaro. Si giocherà qui la sfida?

"Con le figurine è molto bella la sfida, ma mi soffermerei sulla mediana. Sono curioso di capire come verrà schermato Calhanoglu, se Vlahovic sarà il primo disturbatore in partenza dell'azione e se dalla parte opposta Locatelli rimarrà così basso come visto nelle ultime partite".

Cosa aggiunge?

"L'Inter è più forte, ha più uomini e scelte. Non c'è niente da fare. Ma a volte non vince il più forte ma il più bravo. Vlahovic ha un modo diverso di interpretare il ruolo. Il serbo se migliora la tecnica, diventa devastante".