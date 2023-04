Tralascia la squallida rissa finale per concentrarsi più su quanto offerto da Juventus e Inter ieri sul campo il radiocronista Francesco Repice. Che intervistato da TMW Radio non concorda con chi ha definito con toni negativi l'incontro: "La partita mi è piaciuta tantissimo, perché le squadre hanno messo in campo quello che sono in questo momento. Quando le squadre danno spettacolo vuol dire che si consentono di farlo. Quando non c'è vuol dire che la partita è tosta. Il risultato è giusto, la Juve ha giocato di ripartenze, a folate, cercando di rischiare il meno possibile, con una difesa che è quasi inedita e il gol decisivo quando ha deciso di farlo lo ha fatto.