In vista del derby di ritorno contro il Milan, il giornalista di Francesco Repice, intervistato da MilanNews.it, dice la sua a proposito della semifinale di Champions: "L’Inter stava meglio del Milan, lo dicevamo nei giorni scorsi. Poi c’è un aspetto che mi ha colpito negativamente…Il Milan ha tirato in porta soltanto due volte in 90'. Una con Messias e una con Tonali. Troppo poco per una squadra di Pioli. Sono rimasto colpito. L’assenza di Leao è stata decisiva. Anche in ottica rinnovo, penso che il segnale sia arrivato forte alla società: è indispensabile che il Milan tenga il portoghese" dice a proposito della gara d'andata finita 2-0 a favore dei nerazzurri. "

Il Milan ha chance di ribaltare il match al ritorno?

"La vedo dura, ma un gol nei primi minuti potrebbe ribaltare tutto. Nulla è ancora deciso. Così come nell’altra semifinale".

Completamente fuori dai denti: l’Inter è realmente più competitiva del Milan?

"Io credo sia una questione di lunghezza dell’organico. Prendete la distinta di ieri e guardate la panchina dell’Inter e quella del Milan".

In caso passassero nerazzurri o rossoneri avrebbero chance contro City o Real?

"Se il City passa con il Real, sia Inter che Milan hanno chance. Se nerazzurri o rossoneri si trovassero a sfidare gli spagnoli in finale, non ci sarebbe partita. Il Real non sbaglia le finali di Champions. È questione di DNA".