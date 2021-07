Renard: “Hakimi nella top 3 mondiale. Il Psg non ha speso 60 mln per niente”

L'ex ct della Nazionale marocchina: "Con l'Inter ha fatto un'ottima stagione, è un giocatore impressionante"

Raggiunto dal quotidiano francese Le Parisien, Hervé Renard, ex ct della Nazionale marocchina, ha parlato di Achraf Hakimi, nuovo acquisto del Paris Saint-Germain. Spendendo anche lui molte parole di elogio: "Ha dimostrato la sua capacità di adattarsi, prima a Dortmund, a soli 19 anni, diventando titolare sulla corsia destra come su quella di sinistra. A 22 anni ha già giocato in Spagna al Real Madrid, poi ha vinto in Germania e in Italia e ora arriva in Francia. Non ha nulla da invidiare a nessuno, anche se non ha ancora l'esperienza di un César Azpilicueta, il difensore del Chelsea. Un giocatore come Kyle Walker è anche molto forte in fase difensiva, ma Achraf ha qualità diverse. Secondo me è parte della top 3 mondiale. Ha fatto comunque un'ottima stagione con l'Inter, con grandi statistiche. È impressionante. Il Psg non ha speso 60 milioni di euro per niente".