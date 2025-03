"Il Napoli se la giocherà fino alla fine, è una candidata per la vittoria finale", ha detto Edoardo Reja, a Radio Kiss Kiss, dove ha parlato della lotta scudetto all'indomani del match per il vertice tra e Napoli e Inter, compagine che a suo avviso "non è lo spauracchio che si pensava".

"La fiducia sta crescendo vedendo la squadra in questa condizione, l’Inter non ha fatto un tiro in porta, il Napoli è in condizioni fisiche-mentali superiore, l’Inter ha un calendario fittissimo. Quando giochi tanto qualche problema ti viene. Non è cambiato nulla rispetto all’altra domenica, la classifica è rimasta la stessa, il campionato è cortissimo - ha continuato prima di lodare il lavoro di Antonio Conte.

Su Conte:

"Antonio è una garanzia, in attacco invece non riesce a concretizzare il lavoro che fa, ritrovando Neres qualche colpo in più potrebbe averlo. Lukaku è uno che fa gol, ma anche così va bene per il suo approccio al match, tiene su la palla, fa assist, diventa indispensabile. La quarta stella sta arrivando, speriamo che Conte possa recuperare tutti, i sogni si avverano solo se ci credi. Dal punto di vista mentale il Napoli sa che se la può giocare. 'Se vogliamo possiamo' ha detto Conte in conferenza stampa, sinceramente la penso così anche io".