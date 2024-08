Pronto ad affrontare una nuova esperienza in Serie A con la maglia del Como, José 'Pepe' Reina rilascia un'intervista al quotidiano spagnolo Marca, nel corso della quale spiega quali sono a suo dire le squadre favorite per la conquista dello Scudetto: "Per me le due squadre milanesi partono avvantaggiate. Poi, ovviamente, la stagione è molto lunga e tutto può essere molto serrato. Ma se dovessi scommettere sulle prime due punterei su Inter e Milan”.