La Super League è pronta a rinascere dalle sue ceneri, compiendo una metamorfosi rispetto al progetto naufragato nell'aprile del 2021. Lo ha assicurato Bern Reichart, il CEO di A22 Sports Management, la società che muove i fili della Superlega, in una lunga intervista rilasciata al quotidiano sportivo francese L’Equipe: "Certo che la Super League ancora rilevante, lavoriamo instancabilmente per fare proposte che risolvano i problemi attuali del calcio: lo squilibrio competitivo e l’instabilità finanziaria di cui soffrono molti club - le sue parole -. La UEFA è resistente a qualsiasi cambiamento e alle idee esterne perché vive molto bene. Controlla un’attività in cui non ha concorrenza, costi o rischi aziendali e dove ha un’influenza significativa, anche a livello politico. Quindi ogni altra iniziativa e altra competizione non gli fa piacere. Si aggrappa al suo monopolio dal 1955".

L'intenzione di A22 è "recuperare la sovranità dei club per organizzare e gestire le loro competizioni europee. Vogliamo che siano padroni del proprio destino. Per più di vent’anni, hanno ottenuto il diritto di gestire i propri Campionati Nazionali, sotto la supervisione delle Federazioni. Perché questo sistema ritenuto ottimale non può esistere in Europa? Perché solo la UEFA può organizzare e commercializzare un torneo per club? Ci sembra ingiusto. I club si prendono tutti i rischi e non hanno alcuna influenza sul loro futuro in Europa".

Reichart è sicuro di poter ottenere la collaborazione di tanti club: "Quasi tutti quelli con cui stiamo discutendo condividono la nostra diagnosi: il calcio soffre di instabilità economica e la tua competitività all’interno dei campionati, come quella dei campionati tra loro, si è polarizzata in modo preoccupante. Nessun club vede soluzioni nel futuro perché vede che il proprio campionato sta perdendo attrattiva e potere economico. E anche in competitività con la Premier League. Essere intrappolati in un campionato non competitivo toglie competitività ai club. La polarizzazione all’interno dei campionati e tra i campionati è un problema. Per molti club la soluzione è giocare più partite europee e con maggiore regolarità. Ma il sistema attuale, come il futuro formato della Champions League, non è adatto. Esistono formule migliori per offrire loro un maggiore ancoraggio europeo".