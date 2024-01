Il Mundo Deportivo ha interloquito con l'ad di A22 Sports Bernd Reichart, che è tornato ad esprimersi sulla Super League rilanciata dalla sentenza della Corte europea dei giorni scorsi: "Siamo stati in contatto con tutte le società che avevamo avvicinato per realizzare questa proposta. Il nostro format si basa su uno scambio con le parti coinvolte, in primis i 40/50 club che abbiamo contattato. Il via nel 2025? Al momento è meglio non azzardare date. Vogliamo fare le cose per bene. Condividiamo proposte e visioni con i tifosi: vogliamo il miglior calcio d'Europa, con partite più attraenti rispetto alla vecchia e alla nuova Champions League e anche gratis per gli spettatori. E' una proposta importante e vogliamo fare le cose per bene. Abbiamo l'ambizione di iniziare il prima possibile, ma senza speculare sulle date".

Come pensa di convincere i club che nelle scorse settimane hanno pubblicato comunicati di sostegno alla UEFA?

"Con un format valido, una governance che dia loro più voce in capitolo rispetto alla situazione attuale e, ovviamente, con un modello economico attraente. L'Europa per questi club e anche per i campionati nazionali è una possibili di rafforzarsi economicamente, attraverso un torneo più attraente che dia loro più solidità. Si tratta di un campionato con un numero minimo garantito di partite ad un livello superiore a quello garantito ora e con la possibilità di qualificarsi per l'Europa in entrambi i modi, attraverso la qualificazione nazionale e attraverso una buona stagione in Europa. Penso che anche questa sia meritocrazia. Il nostro obiettivo è quello dare alle società un'alternativa e trovare una soluzione a molti dei problemi che stanno vivendo. Abbiamo sempre dimostrato una grande disponibilità a dialogare con tutti e abbiamo anche spiegato i progressi di questo progetto alla stessa UEFA, ma credo che oggi, dopo la sentenza del 21 dicembre, ci sia profumo di novità e di maggiore sovranità per i club. Le società sono quelle che sostengono davvero il calcio e si assumono tutti i rischi aziendali: per questo hanno il diritto di prendere le decisioni sulle proprie competizioni, che ultimamente non funzionano come dovrebbero".