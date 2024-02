Si ritorna a parlare di Superlega. Soprattutto, ne torna a parlare Bernd Reichart, l’ad di A22 Sports, che torna a raccontare i dettagli del progetto ai microfoni del quotidiano austriaco Der Standard. Iniziando dall’organizzazione: “Proporremo ai club di concordare un indice trasparente e oggettivo basato esclusivamente su parametri di prestazione. Quali sono le 64 squadre che compongono la classifica dei migliori club d'Europa in base al loro rendimento nazionale ed europeo? E poi li assegneremmo a questi tre campionati prima di garantire anche l’accesso tramite i campionati nazionali alla competizione in corso”.

È concepibile che le competizioni UEFA e la Superlega possano convivere?

“Dal nostro punto di vista questo non ha senso. Vogliamo fare un'offerta con un consenso così ampio che il maggior numero possibile di squadre con ambizioni europee possano riflettersi nel nostro modello, e non vogliamo dividere la famiglia del calcio in due blocchi”.

Secondo le prime reazioni i tifosi sarebbero contrari, secondo le dichiarazioni ufficiali sarebbero contrari i club e anche le leghe. Come potrebbe succedere che prima o poi guarderemo la Super League invece della Champions League?

“Lo faremo perché il concetto è convincente. Non solo i singoli club, ma anche intere leghe stanno attualmente lavorando su alternative, lottando per riforme, cercando competitività e finanziamenti solidi e a prova di futuro. Stanno pensando anche a piattaforme di streaming nazionali per comunicare con i propri fan. Si sforzano di essere digitali e internazionali. È proprio in questa direzione che rappresentiamo un’alternativa incredibilmente attraente e importante. E non sono d’accordo sul fatto che i tifosi di tutta Europa siano contrari alla Superlega. Ci sono anche sondaggi indipendenti che offrono una visione completamente diversa”.

I media spagnoli parlano di 4,6 miliardi di euro di premi in denaro all'anno. Si tratta di una cifra che va nella giusta direzione?

“La modalità che proponiamo offrirà partite molto più attraenti con una posta in gioco di altissimo livello. Il problema della Champions League, anche col nuovo format, è che ci sono troppe partite che non hanno conseguenze dirette sull’esito della competizione. Non crediamo quindi che l’attrattiva e la portata globale di questa competizione aumenteranno. Naturalmente dobbiamo almeno superare gli introiti che le competizioni UEFA per club promettono in futuro. Da qui nascono i numeri che leggete sui media. In ogni caso garantiremo ai club della Super League europea nei primi tre anni almeno gli introiti che si aspetterebbero dalla precedente competizione nel prossimo ciclo di diritti televisivi”.

Dovrebbe esserci un limite di club partecipanti per ciascun Paese?

“Penso che potrebbe avere senso. E anche lì elaboreremo suggerimenti e li presenteremo ai comitati di club. Da un lato, la prestazione sportiva è un caposaldo importante, richiesto anche dai tifosi. Allo stesso tempo, dovrebbe essere una competizione europea diversificata, in cui soprattutto i grandi club tradizionali che hanno vinto la Coppa dei Campioni in passato ma che rischiano di perdere nei mercati televisivi più piccoli abbiano la possibilità di rafforzarsi nuovamente. Pertanto, il limite nazionale è un concetto che metteremo in discussione. La motivazione dietro a ciò, tuttavia, sarebbe quella di evitare il predominio di un grande campionato di punta, non di limitare l’accesso ai campionati più piccoli”.

Se, ad esempio, una squadra come il Leicester City diventa campione d'Inghilterra, entra solo nella terza divisione, la Blue League, giusto?

“Esatto. Quando un club viene dal basso, si sviluppa incredibilmente bene e vive, per così dire, il diritto al grande sogno, allora per lui si apre la porta dell'Europa attraverso una grande prestazione nazionale. Lì ha poi l'opportunità di consolidarsi nel primo anno, crescere e avanzare nel secondo anno. E in questo caso per lui la strada verso i vertici del calcio europeo è aperta”.

Anche gli investitori vogliono aumentare il proprio denaro. In che misura hanno voce in capitolo nella direzione futura?

“No, la competizione sarà gestita al 100% dai club. Saranno i club ad organizzare e gestire la competizione. La piattaforma tecnologica che avrà la prospettiva di rifinanziare questa concorrenza e di farsi carico della distribuzione in tutto il mondo sarà, per così dire, un’altra società. Questa piattaforma ha bisogno del sostegno degli investitori per essere lanciata e per garantire i proventi. I club non dovrebbero correre rischi, dovrebbero poter contare sul fatto che gli introiti per i primi tre anni siano garantiti. I club e la lega ovviamente saranno azionisti di Unify, la piattaforma di streaming che manderà in onda le partite”.

Come verrà gestito il torneo dai club?

“Fondamentalmente ci sono molti modelli di governance che sono stati implementati con successo in diversi campionati nazionali. In Bundesliga, Serie A, Liga, Premier League, tutti hanno anche creato dei loro statuti e sviluppato un modello di governance che può essere utilizzato come guida. Se ti qualifichi dal basso per il campionato professionistico, non solo acquisisci il posto da titolare, ma anche una voce in capitolo”.

Anche se il modello freemium non dovesse andare bene, puoi garantire che la visione delle partite gratuita sarà garantita nel lungo termine?

“Sì, questa non è un'offerta promozionale, ma un modello di business che si basa esattamente sui due modelli economici di business come oggi nel calcio: entrate pubblicitarie e abbonamenti. Naturalmente offriremo sempre ai fan della piattaforma la possibilità di sfruttare l'attrattiva dei servizi aggiuntivi nell'area abbonamenti. Questo è esattamente ciò che stanno facendo le altre grandi aziende tecnologiche globali”.