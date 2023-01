"A Bruxelles, in occasione di un evento organizzato da Concurrences, ho avuto l’occasione di ascoltare importanti esponenti del mondo accademico, legislatori e altri esperti discutere della passione che abbiamo in comune: lo sport e in particolare il calcio". Sono le parole di Bernd Reichart, amministratore delegato di A22 Sports, la società alle spalle del progetto Super League, tra i protagonisti dell’evento 'The Future of Sport Governance in Europa – The Times: They Are A-Changin’. Il manager tedesco ha sottolineato: "Sono state sollevate molte domande sull’attuale sistema di governance del calcio.