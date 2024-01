Matteo Darmian regista e allo stesso tempo sceneggiatore. Bello e divertente il video con cui Inter Media House ha annunciato il rinnovo fino al 2025 del difensore nerazzurro: "Pronti a girare; un, due, tre, prova". Luci sistemate, firma siglata. Tuttofare Matteo, in campo e pure... durante la firma sul rinnovo.

