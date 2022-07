L'ex attaccante di Siena e Fiorentina Reginaldo esprime il suo parere sul prossimo campionato ai microfoni di FootballNews24: "Stefano Pioli sta facendo un lavoro straordinario col Milan. Ha a disposizione dei ragazzi giovani, in più corrono tutti e si aiutano a vicenda. Kalulu e Tomori, ad esempio, hanno dimostrato tranquillamente di poter stare nel campionato italiano. L’Inter può farcela benissimo a vincere lo Scudetto. D’altro canto il Milan, secondo me, ha più le caratteristiche da squadra mentre i nerazzurri sono un gruppo più individuale. Comunque entrambe possono lottare, assieme alla Juventus ed alla Roma, per la conquista della Serie A. Penso, inoltre, che la Fiorentina quest’anno farà un campionato strepitoso”.