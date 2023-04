Intervenuto dalle frequenze di Radio Firenzeviola, l'ex attaccante della Fiorentina Reginaldo, oggi in forza all'AZ Picerno in Serie C, ha parlato della finale di Coppa Italia in programma il prossimo 24 maggio a Roma: "Ai miei compagni del Picerno l'ho detto: ora per l'Inter è una delle peggiori squadre da affrontare la Fiorentina. La squadra di Italiano gioca bene, sfrutta le fasce e può mettere in difficoltà i nerazzurri. Spero che la Fiorentina possa vincere in finale".