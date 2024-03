Intervistato da Radio Kiss Kiss, l'ex calciatore di Fiorentina e Parma Reginaldo ha detto la sua sul caso razzismo che sta coinvolgendo Francesco Acerbi e Juan Jesus: "Sono discorsi che vanno avanti da tanti anni - ha esordito -. Quando si tratta di un compagno o avversario che vive nel nostro mondo è veramente brutto da vedere e commentare. Noi giocatori di colore e non è da una vita che cerchiamo di combattere queste cose. Se viene dai tifosi allora noi ci abbracciamo e ci diamo forza per combattere, ma uno che fa il nostro stesso mestiere no. Acerbi è una persona esperta che in questo mondo da tanti anni".

Il giocatore aspetta un comunicato da parte dell'Inter: "Sarebbe un segnale importantissimo. Un gesto devono farlo sia la FIGC che l'Inter perché così dimostrano al ragazzo che questi errori non vanno commessi. Io non posso andare in campo e sentire queste cose. Dev’essere prima la società a prendere posizione su quanto fatto dal suo tesserato".