Reggina, Rivas già ai saluti? Per l’honduregno offerta del Rapid Vienna

Gli austriaci vogliono il giocatore in prestito oneroso, gli amaranto puntano all'obbligo di riscatto

Soltanto poche settimane dopo aver ottenuto la sua firma fino al 2025, la Reggina potrebbe già salutare Rigoberto Rivas, l'honduregno arrivato dall'Inter. Secondo la Gazzetta del Sud, infatti, il Rapid Vienna ha messo sul tavolo un'offerta di quelle pesanti per portare in Austria il ragazzo, protagonista delle ultime due stagioni della Reggina, prima in Serie C con la promozione e poi in Serie B: in totale 44 partite giocate e 7 gol realizzati.