La Reggina è andata a sbattere su Enrico Alfonso. Nella vittoria della Spal di Daniele De Rossi al Granillo è stato determinante il portiere biancoceleste, protagonista con alcune parate di pregio assoluto. Intervistato per il sito ufficiale del club estense, Alfonso ne scelgie una in particolare: "Credo che la parata del primo tempo sul colpo di testa di Giovanni Fabbian sia tra le dieci parate più belle che ho fatto. Poi quando le analizzeremo tutte a video, si aprirà un altro mondo e valuterò meglio, ma per come si è sviluppata, a così pochi centimetri dalla linea di porta, credo sia stata particolarmente importante”.