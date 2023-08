Domani pomeriggio la Reggiana neopromossa in Serie B ospiterà il Pescara di Zdenek Zeman nel turno preliminare di Coppa Italia. Alla vigilia del match, il tecnico granata Alessandro Nesta fa capire di voler usare il palcoscenico della coppa nazionale per togliersi delle soddisfazioni: "Scendiamo in campo per vincere.

Chiaramente la Coppa Italia non è l'obiettivo principale però andare avanti e portare i nostri ragazzi e i tifosi a giocare a San Siro o all'Olimpico non sarebbe male, vedremo". In realtà, l'eventualità di tornare a San Siro da allenatore per quest'anno deve essere accantonato da Nesta perché Inter e Milan si trovano sull'altro lato del tabellone rispetto agli emiliani, il che rende impossibile un incrocio prima della finale di Roma.