Referendum San Siro. Facchetti: “Conta anche l’estetica, non solo le questioni morali”

Il messaggio su Instagram del figlio del grande Giacinto

Gianfelice Facchetti ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram sulla questione San Siro. Il figlio del grande Giacinto ha citato una frase recente del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, secondo cui "i referendum si fanno solo su questioni di etica e morale". Scrive Facchetti: "Siamo così sicuri che l'estetica non c'entri? Siamo così certi che la bellezza non vada a braccetto con la giustizia? E la matematica, i numeri dove li mettiamo? Non cambia qualcosa se là dove oggi sono felici in 85.000 rimangono felici in 60.000? San Siro da sempre moltiplica e unisce".