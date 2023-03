Intervistato da Tuttomercatoweb, Harry Redknapp fotografa la differenza che c'è oggi tra il campionato inglese e quello italiano. "Una volta in Inghilterra tutti guardavamo il campionato italiano e i giocatori sognavano di andare in Serie A: Liam Brady, Souness, Francis, Hateley, Jordan, Wilkins... era speciale. E ancora indietro nel tempo gente come John Charles, Dennis Law, Jimmy Greaves: era il meglio del meglio nel Regno Unito che andava in Italia, coronando un sogno. Ora se proponessi a Harry Kane di trasferirsi al Milan o all'Inter ti risponderebbe di no. Tutti vogliono la Premier League, ci sono tantissimi soldi, una roba incredibile".