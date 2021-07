Record – J. Mario-Benfica, si punta a chiudere: contatti intensificati con l’Inter

Le parti, avvocati compresi, al lavoro per completare l'affare all'inizio di questa settimana

In ballo resta il nodo clausola che potrebbe portare a complicazioni legali: il rischio di perdere l'eventuale causa con lo Sporting Lisbona, e di dover pagare 30 milioni, è grande, per questo - come riferiscono i media italiani - il club nerazzurro sta valutando l'idea di perdere a zero il portoghese accollandosi una minusvalenza a bilancio pur di risparmiare i 6 milioni lordi del suo ingaggio.