Rebranding del centro Facchetti: tornano le immagini del grande Giacinto

Completata l'operazione a "Interello" dopo i recenti cambiamenti

L'immagine del grande Giacinto non compare più sull'enorme quadrato in alto ma è stata riportata, in diverse foto iconiche, nel lungo perimetro in orizzontale insieme alla frase più famosa della bandiera interista: "Ci sono giorni in cui essere Interista è facile, altri in cui è doveroso e giorni in cui esserlo è un onore".