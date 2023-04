Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid campione d'Europa, non vuole spendere energie mentali inutili per situazioni che non può controllare come il derby italiano che metterà di fronte Milan e Napoli nei quarti di Champions League: "A noi interessa Manchester City-Bayern Monaco più che il risultato di San Siro. Alle italiane penseremo in teoria solo se arriveremo in finale", ha detto a Sky Sport Carletto, facendo riferimento alla parte del tabellone disegnato dai sorteggi di Nyon che, in caso di passaggio del turno contro il Chelsea, abbinerebbe i blancos a Pep Guardiola o a Tuchel.