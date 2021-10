Real, Ancelotti: “Brutti risultati nell’ultimo mese? Le finali sono a maggio”

"È stato un buon periodo, abbiamo recuperato alcuni giocatori e i Nazionali sono tornati in buone condizioni, eccetto Hazard", ha assicurato l'italiano

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato così in conferenza stampa in vista del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk: "È stato un buon periodo, abbiamo recuperato alcuni giocatori e i Nazionali sono tornati in buone condizioni, eccetto Hazard - ha detto l'allenatore delle merengues, che sono inserite nel girone dell'Inter -. Ho visto ottime cose nell'ultimo allenamento, siamo motivati e abbiamo lavorato sugli errori fatti nelle ultime partite. Sarà una sfida difficile contro un avversario che gioca bene e farà di tutto per vincere. Due finali? Sì, dobbiamo fare bene e la squadra è molto motivata. Tutti sanno quanto siano importanti queste due partite. I risultati negativi tra settembre e ottobre? Non so cosa sia successo - ha ammesso -. In questo momento della stagione soffrono tutti, quasi tutte le squadre non sono al completo. Le pause ci condizionano molto, ma questo non è il periodo più importante. A maggio si fa sul serio, quando ci sono le finali da giocare".