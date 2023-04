"Non so se esista un problema razzismo nel calcio italiano, ma sento un grande dispiacere per quello che successo. Parliamo sempre di una piccola minoranza, ma se certe situazioni continuano a ripetersi bisogna prendere provvedimenti". Lo ha detto Stefano Pioli, tecnico del Milan, commentando quanto accaduto all'Allianz Stadium, dove Romelu Lukaku è stato vittima di insulti discriminatori da parte della curva della Juve.