Quella sera del 26 dicembre 2018 a San Siro, la vittoria dell'Inter sul Napoli firmata Lautaro Martinez venne oscurata dalle notizie degli incidenti scoppiati fuori dallo stadio di San Siro, nei quali perse la vita Daniele Belardinelli, e dai cori razzisti dei quali fu vittima l'allora difensore dei partenopei Kalidou Koulibaly, che costarono due giornate a porte chiuse al club nerazzurro. Oggi il tema del razzismo negli stadi resta di triste attualità e lo stesso Koulibaly, oggi all'Al Hilal, tocca il tema nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Il difensore senegalese prova a dettare una via d'uscita: "È un tema che va affrontato a scuola, si deve insegnare ai bambini perché sono loro il futuro del mondo, gli adulti del domani. Bisogna trovare misure concrete, non sanzioni che per le società e le persone sono caramelle. Ci vogliono sanzioni dure".