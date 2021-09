Ravanelli sicuro: “L’attacco dell’Inter è migliorato rispetto all’anno scorso”

"L'Inter oggi è matura, può esprimersi anche a livello internazionale", ha assicurato

L’ex calciatore della Juventus Fabrizio Ravanelli analizza ai microfoni di Sky Sport l’avvio di campionato dell’Inter: “Non è facile dire chi farei giocare contro la Sampdoria, quando fai viaggi in Sud America bisogna vedere le condizioni fisiche. Dzeko è fondamentale per gli equilibri e per far respirare la squadra, poi catalizza tutte le palle in area. Non dimentichiamo poi i due argentini, a me piacciono tantissimo. Lautaro è fortissimo fisicamente e sa proteggere palla, Correa crea superiorità numerica. L’Inter ha la fortuna di avere tre attaccanti che possono coesistere, secondo me l’attacco nerazzurro è migliorato tantissimo rispetto all’anno scorso. L'Inter per essere più europea dovrà giocare in Champions con la stessa mentalità del campionato, ovvero quella creata da Conte. L’Inter oggi è una squadra più consapevole delle proprie forze, ha raggiunto quella maturità per esprimersi al massimo anche a livello internazionale”.