Intervistato da Sport Mediaset, Fabrizio Ravanelli ha criticato la Juventus per l'atteggiamento mostrato nella partita contro l'Inter: "Prima della partita è logico che una squadra come la Juventus debba avere l'obbligo di pensare di fare una grande partita e di andare a Milano e vincerla però poi di fronte c'è una grande squadra come l'Inter che è veramente forte, migliorata tantissimo nel gioco e nella consapevolezza dopo la finale di Champions. La differenza tra le squadre si è vista soprattutto nella consapevolezza con l'Inter che gioca a memoria, con grande qualità e velocità, è una squadra molto solida anche nella fase difensiva e ti mette in difficoltà sotto tutti i punti di vista e in qualsiasi momento della partita.

La Juventus mi è sembrata un po' timida in certe situazioni, è mancato un pochino di coraggio ma non mi aspettavo una Juventus che andava a Milano e schiacciava l'Inter".