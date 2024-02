Fabrizio Ravanelli rende merito all'Inter dopo la sfida vinta ieri contro la Juventus, a cui invece riconosce delle pecche. "La Juventus mi è sembrata un po' timida, non ancora pronta per queste partite - ha detto intervenendo a Radio Anch'io Lo Sport -. Ha avuto poca consapevolezza di poter mettere in difficoltà l'Inter, che invece ha mostrato una maturità che arriva da un percorso positivo di tre anni, nonostante qualche sconfitta come la finale di Champions che in realtà li ha fatti maturare. Giocano a memoria, fanno un bel calcio. Hanno meritato di vincere, Szczesny è stato straordinario. La Juve deve crescere per consapevolezza e personalità perché questa squadra può diventare scomoda per tutti il prossimo anno".

"La Champions - ha proseguito Ravanelli - ti fa crescere durante la stagione. Ti porta via energie, ma se togli la Champions dello scorso anno all'Inter siamo sicuri sarebbe questa? Ha perso una finale immeritata e nonostante questo, la partita di Istanbul le dà consapevolezza. Si assume dei rischi nella partita, non tutte lo fanno. La Juventus ha vinto delle partite soffrendo fino all'ultimo al 90', mentre l'Inter ha spesso dominato le partite".

In ultimo un'ulteriore considerazione sui bianconeri. "La Juve era un punto avanti due partite fa. Si ritrova dietro per due stop sbagliati: Milik sbaglia lo stop e prende l'espulsione, Vlahovic sbaglia lo stop e perdi la partita. Al di là che del fatto che ci sarebbe stata tanta gara ancora da giocare. Sicuramente sarebbe stata però diversa. Però i se e i ma non contano, ha vinto la squadra più forte".