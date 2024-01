Bomber della Juve negli anni 90', Fabrizio Ravanelli non vuole credere che esistano giochi di Palazzo per favorire l'Inter nel duello scudetto con i bianconeri: "Non credo che l’Inter sia avvantaggiata dagli arbitri, gli errori a favore dei nerazzurri sono frutto del caso - il pensiero di Penna Bianca a TvPlay.it -. Però devo riconoscere che alcuni episodi recenti sono strani, gli errori continuano perché chi sta al VAR ha una sua idea personale. Non voglio dire che c’è la voglia di favorire l’Inter contro la Juventus, ma non è possibile non vedere il fallo di Bastoni su Duda. Bisogna creare delle squadre arbitrali, con direttori di gara e varisti. Nasca è stato il varista di Juventus-Verona che ha fatto annullare il gol di Kean.

Contro l’Inter ha fatto l’opposto. Il problema è la difformità di giudizio nelle varie partite. Gli stessi interventi vengono valutati diversamente".