Intervistato da Radio Sportiva, l'ex attaccante Fabrizio Ravanelli ha parlato così del momento vissuto dall'Inter, proiettandosi sulla doppia sfida tra i nerazzurri e l'Atletico Madrid: "Sono molto curioso di vedere come l'Inter giocherà in Champions League contro l'Atletico - ha esordito -, voglio vedere se avrà la stessa spavalderia, di far uscire i braccetti e rimanere così alta oppure se cambierà molto di giocare. Abbiamo sempre detto che l’Inter ama farsi pressare, vediamo cosa succederà contro l'Atletico", ha concluso.