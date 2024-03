Intervenuto ai microfoni di TV Play, l'ex attaccante Fabio Ravanelli parla così della stagione straordinaria condotta fin qui dall'Inter: “Bologna-Inter? È stata una bella partita. Il risultato fa capire che come l’Inter sia veramente forte visto che fatto anche turnover. Il Bologna ha disputato un ottimo secondo tempo, ma l’Inter si è difesa con ordine e sapendo anche soffrire".

Due parole anche sul momento di crisi della Juventus: "Allegri, secondo me, nella comunicazione è uno dei migliori. Penso, però, che anche lui possa sbagliare una dichiarazione. Ieri dopo la partita contro l’Atalanta poteva evitare di dire che la Juve avesse preso un punto sul Bologna quarto. Secondo me l’allenatore della Juve deve sempre dire che la squadra scende in campo per vincere”.