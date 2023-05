Ospite negli studi di 'Pressing', l'ex attaccante Fabrizio Ravanelli analizza così il momento vissuto dall'Inter alla luce del 6-0 ottenuto sul campo dell'Hellas Verona: "Serve equilibrio nei giudizi, questa squadra anche nelle sconfitte ha fatto bene, ma adesso ha altre consapevolezze e un'altra cattiveria che sposta gli equilibri anche quando giochi bene, a volte giocare bene non è sufficiente per vincere. Bisogna avere quel fuoco dentro che in questo momento l'Inter ha e che prima non aveva.

Se l'Inter ha quella cattiveria vince tutte le partite 4 o 5-0 perché è nettamente superiore, oggi c'era la consapevolezza di poter vincere e di poter far male all'avversario".