Nel corso di un intervento a TvPlay.it, l'ex attaccante Fabrizio Ravanelli ha svariato su vari argomenti, alcuni riguardanti la capolista Inter a partire dal suo allenatore: "Inzaghi è stata una sorpresa. Quando giocava conosceva tutti i giocatori, ha una passione viscerale per questo sport. Ha questa forza interiore che l'ha portato a diventare un grande tecnico. Nel suo percorso è stato agevolato dal fatto di essere partito subito dalla Lazio, ma ha dimostrato di avere grandi qualità fin da subito, facendo cose molto importanti. Sarebbe dovuto andare alla Salernitana, ma Bielsa non arrivò in biancoceleste e venne scelto lui. Secondo me comunque non rientra tra gli allenatori che hanno stravolto il modo di giocare o che hanno cambiato questo sport. Tra questi direi Guardiola, Cruijff, Van Gaal, Sacchi e Lippi, facendo un 'calcio totale' e attaccando gli avversari in tanti modi. Nelle loro epoche hanno cambiato il mondo del calcio. Guardiola e Sacchi sono stati straordinari, oppure Lippi che ha iniziato a giocare con tre attaccanti quando nessuno ancora lo faceva. Ora ci sono tanti tecnici bravi che stanno portando avanti le loro idee in un calcio totalmente cambiato rispetto a prima".

Si passa poi ad analizzare la stagione dell'Inter: "Vedere l'Inter giocare è una bellezza, è una squadra che vince le partite ancora prima di scendere in campo, va dato merito a Inzaghi di aver costruito tutto ciò. C'è l'unica macchiolina di non essere passato il turno con l'Atletico, ma secondo me è soltanto un piccolo incidente di percorso, ma io credo che sia un tecnico che possa migliorare ancora nella lucidità. Secondo me i nerazzurri erano tra i favoriti per vincere la Champions insieme al Manchester City".

La prossima stagione però l'Inter avrà filo da torcere, secondo Ravanelli: "Secondo me il prossimo anno ci sarà un equilibrio incredibile, non sarà più come negli ultimi due anni, o come quelli in cui la Juve ha vinto nove scudetti di fila. Il Napoli ricostruirà qualcosa di importante, Lazio e Roma faranno meglio, Fiorentina e Atalanta proseguiranno la loro crescita e il Milan cercherà degli acquisti per avvicinare l'Inter. La Juventus con la maturazione di certi giocatori, più gli acquisti di 4-5 giocatori forti, l'anno prossimo potrà lottare per vincere lo scudetto fino in fondo".

Ultima riflessione su Bento, portiere verdeoro accostato proprio ai nerazzurri: "Un portiere brasiliano che arriva in Italia solitamente migliora tanto, abbiamo gli esempi di Alisson, Dida o Julio Cesar. Bento l'ho visto con la Nazionale e mi è piaciuto molto. Se arriverà all'Inter diventerà uno dei più forti al mondo".