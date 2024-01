"L'Inter resta favorita come dice Allegri per qualità tecnica e ampiezza della rosa. Penso che questo campionato si deciderà nei prossimi due mesi: se non proprio tutto, molto dipenderà dalle partite di avvicinamento allo scontro diretto del 4 febbraio a San Siro. Se la Juve resta attaccata all'Inter fino al ritorno della Champions League, allora poi potrebbe avere un piccolo vantaggio". Lo dice Fabrizio Ravanelli alla Gazzetta dello Sport.