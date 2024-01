In questi giorni si discute parecchio della classe arbitrale in Italia, soprattutto dopo il servizio de Le Iene, all'interno del quale un arbitro anonimo ha spiegato le criticità strutturali del sistema arbitrale. Sul tema si è espresso anche Fabrizio Ravanelli a TvPlay: "L'arbitro che ha parlato a Le Iene avrebbero dovuto avere il coraggio di mostrare la sua faccia. E' stata una mossa politica da parte di qualcuno. Ho trovato quel segmento ridicolo.

Voglio parlare di calcio; non mi piace dire che certe squadre sono avvantaggiate rispetto ad altre. A volte le situazioni sono favorevoli, altre volte no. Alla fine, le squadre più forti vincono i campionati; è una cosa in cui ho sempre creduto."