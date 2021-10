Raul Cremona: “Cedere Lukaku un grande errore, ma ho fiducia”

Il comico racconta la sua passione per i nerazzurri

Tuttosport intervista un tifoso vip nerazzurro, Raul Cremona, in questi giorni in tv con un nuovo show sulla magia. "Ho avuto un periodo - racconta - di allontanamento dal calcio, non seguivo la mia squadra perché non provavo più la stessa passione di una volta. Ora invece mi sono riavvicinato, riprovo le belle sensazioni di un tempo e questa Inter mi sta dando parecchie soddisfazioni. Adesso è presto per fare pronostici, però i nerazzurri stanno disputando buone gare, producono un gioco efficace e scendono in campo con tanta determinazione. La squadra sta dimostrando di non soffrirne, si è stretta attorno a Simone Inzaghi, i nuovi arrivati si sono adeguati ai compagni e speriamo che si possa ripetere ancora l’era di Antonio Conte. Lasciare andare un giocatore della caratura di Romelu Lukaku è stato un grande errore. Per carità, Edin Dzeko non fa rimpiangere proprio nessuno, però fossi stato ai vertici della società, non avrei mai lasciato andare via uno dei campioni più importanti del panorama calcistico europeo".