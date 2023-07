Il Napoli si prepara ad affrontare un campionato da campione d'Italia in carica. Giacomo Raspadori tiene alta la guardia e avvisa l'ambiente azzurro: "Le altre devono colmare il gap con noi? Non credo che ce ne sia bisogno. Nel senso che ogni campionato ha la sua storia e Inter, Milan, Juve, Roma e Lazio giocheranno per lo scudetto. Non c’è nulla di scritto, perché poi la vera differenza la farà la continuità nel rendimento e nel cammino. È questa l’arma vincente", le parole rilasciate a Il Mattino.