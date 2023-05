La Direzione Nazionale Antimafia mette nel mirino i rapporti tra le società calcistiche e i gruppi ultras: i riflettori, riferisce il quotidiano Domani, sono puntati sulle tifoserie di Napoli, Milan e Inter. La DNA sta indagando in particolare sui recenti episodi che hanno nuovamente svelato i rapporti stretti e incestuosi tra tifoseria organizzata e dirigenza calcistica. Una verifica iniziata di recente, condotta da un pool di magistrati esperti della materia: vogliono capire dove si ferma la passione e dove iniziano gli interessi economici, le intimidazioni, i favori. Analizzando episodi come quello avvenuto durante Inter-Sampdoria, quando i gruppi della Curva Nord hanno obbligato tutti i presenti a lasciare il secondo anello verde in segno di rispetto per Vittorio Boiocchi, assassinato lo scorso 29 ottobre.

Intorno alla figura dello 'Zio', si legge, ruotava un’intera economia di biglietti, venditori ambulanti e parcheggi.