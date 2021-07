Ranocchia: “Stiamo cercando di dare il massimo a mister Inzaghi”

Il difensore nerazzurro ha parlato ai microfoni di RSI dopo Lugano-Inter

Dopo il 2-2 del Cornaredo, Andrea Ranocchia si sofferma davanti alle telecamere di RSI per un commento a caldo sulla prestazione dell'Inter: "Il Lugano è una buona squadra, molto più avanti di noi nella preparazione, ma noi abbiamo fatto il massimo che possiamo fare in questo momento della stagione e siamo contenti di aver vinto" esordisce il difensore all'emittente svizzera.

Come vi siete sentiti in campo?

"La preparazione è iniziata bene, stiamo caricando molto e le gambe non possono andare. Ma stiamo cercando di dare il massimo al mister e di capire i suoi concetti. Poi aspettiamo gli altri ragazzi che arriveranno piano piano. Questi son tutti buoni test, servono per mettere minuti nelle gambe e per ottimizzare la condizione. Vogliamo farci trovare pronti per l'inizio del campionato".