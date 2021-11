Ranocchia a InterTV: “Sheriff bravo nelle ripartenze, giocare come all’andata”

Tanti appuntamenti ma unaa convinzione: "Abbiamo ritrovato solidità concedendo poco"

Ai microfoni di InterTv ha parlato il difensore Andrea Ranocchia in vista dell'appuntamento di domani sera contro lo Sheriff: "Sarà una partita tosta - analizza - lo Sheriff è una buona squadra con individualità importanti, dobbiamo affrontarla come a San Siro concedendo il meno possibile per portare a casa i tre punti. Occorre far girare bene la palla e perderla il meno possibile, perché sono bravi nelle ripartenze, dobbiamo fare un gol in più di loro."