Ranocchia a InterTV: “Era importante dare continuità e non prendere gol”

Le parole di Andrea Ranocchia a Inter TV dopo la vittoria per 2-0 contro l'Udinese

Dopo la vittoria di questo pomeriggio in casa contro l'Udinese, Andrea Ranocchia, in campo dal primo minuto per la prima volta, parla così a Inter TV. "Come è stata la prima da titolare? Bene, sono contento per la mia prestazione ma soprattutto per la vittoria. Era fondamentale dare continuità e l’abbiamo fatto".