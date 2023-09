Ai microfoni di Inter TV, l'ex difensore nerazzurro Andrea Ranocchia presenta così il derby di Milano che si giocherà alle 18: "Ogni tanto sento Barella, Bastoni. Sono cresciuti tutti molto. Ci sono tanti giocatori di grande qualità e spessore, ormai sono giocatori di livello internazionale. Hanno fatto vedere di poter fare la differenza. Thuram? Sono partiti tutti molto bene, speriamo che riescano a continuare così. Thuram lo avevamo sfidato in Champions League e avevamo già visto le sue qualità. L'uomo derby? Non lo dico per scaramanzia".

Sul match: "sarà una bella partita, molto aperta. Sono partiti subito molto bene. Quello che è successo lo scorso anno un po' si trascinerà per tensione e voglia di vincere, speriamo che finisca come l'anno scorso".