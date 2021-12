Ranking UEFA, comanda il Liverpool. Inter stabile al 24° posto

Juve prima delle italiane, poi Roma e Napoli. Crolla il Milan

Terminata la tre giorni di coppe europee, come di consueto, la UEFA ha stilato il ranking aggiornato per quanto riguarda i club. In cima resta il Bayern, seguito a ruota da City e Liverpool. Per quanto riguarda le italiane, Juve prima azzurra all'ottavo posto, mentre l'Inter resta stabile al 24° con 65 punti. Crolla il Milan al 43° posto.