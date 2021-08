Ranking Uefa, ltalia salda al terzo posto: Francia fuori dalla top 5

Il Portogallo scavalca la Francia: per la prima volta dal 2014 cambiano le prime 5 nazioni

L' Italia si conferma al terzo posto del Ranking Uefa che calcola i coefficienti dei club per federazioni in base ai risultati ottenuti dalle squadre della federazione nelle ultime cinque stagioni di Champions ed Europa League .

Per la prima volta dalla stagione 2014/2015, cambiano le prime 5 nazioni, con la Francia che è stata scavalcata dal Portogallo, come conseguenza della qualificazione ai gironi di Champions League del Benfica e dell'eliminazione del Monaco. In testa sempre l'Inghilterra, seguita da Spagna, Italia e Germania.