L'1-1 rimediato dall'Italia di Luciano Spalletti contro la Macedonia del Nord rischia non solo di compromettere il cammino degli azzurri verso Euro 2024, ma costa anche caro in ottica ranking FIFA. L'Italia è infatti stata scavalcata dal Portogallo, è scivolata al 9° posto della classifica e rischia di finire fuori dalla top10 se nelle prossime partite non arriveranno vittorie soprattutto con squadre che occupano posizione più in basse in classifica nel ranking.

Argentina – 1849

Francia – 1848

Brasile – 1831

Inghilterra – 1792

Belgio – 1790

Croazia – 1744

Paesi Bassi – 1737

Portogallo – 1725

Italia – 1719

Spagna – 1708