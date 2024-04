Durante l'ultima finestra internazionale della FIFA sono state giocate un totale di 174 partite, in tutti e quattro gli angoli del mondo. Le squadre asiatiche sono state coinvolte in vari format, comprese le qualificazioni al Mondiale 2026, mentre nella zona Concacaf è andata in scena la fase finale della Nations League. Si sono svolte, inoltre, diverse partite amichevoli in ciascuna delle sei confederazioni nell'ambito della FIFA Series 2024™. Tutte queste sfide hanno avuto un effetto significativo sul ranking, in particolare modo nella top 10. L'Argentina continua a comandare davanti alla Francia (2°), con il Belgio che ha scalzato l'Inghilterra facendola scendere dal gradino più basso del podio. Il Brasile completa la top five, ma il Portogallo, sesto, si è avvicinato. I Paesi Bassi, settimi, sono scivolati di una posizione, mentre Spagna (8°), Italia (9°) e Croazia (10°) restano al loro posto.

Gli Stati Uniti (11°, in aumento di 2), Colombia (12°, in aumento di 2), Ucraina (22°, in aumento di 2) e Polonia (28°, in aumento di 2) hanno tutti fatto progressi nella classifica, così come la Repubblica Ceca (36°, in aumento di 4), Palestina (93°, in aumento di 4) e Repubblica del Kirghizistan (100°, in aumento di 4), che hanno tutte fatto i passi più grandi tra le prime 100 squadre.